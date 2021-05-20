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Малый бизнес предпочитает брать в долг у друзей, а не в банке

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Рубрика Кредиты
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Каждый четвертый представитель малого бизнеса из-за недоступности кредитов брал в долг у друзей или знакомых.

Об этом пишет «РБК» со ссылкой на ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса (МСБ) за апрель, проводимое Промсвязьбанком, ассоциацией «Опора России» и агентством Magram Market Research.

Согласно материалам, 27% предпринимателей брали деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности.

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Кроме того, результаты исследования следующие:

  • 26% предпринимателей за последний год брали кредиты для бизнеса в банке;
  • 9% брали кредиты, но от имени физлица;
  • 18% воспользовались льготными и беспроцентными кредитами в рамках антикризисных программ государства.

При этом, в 2017 году процент предпринимателей, занимающих у друзей был примерно тот же — 28%.

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Банки не спешат кредитовать малый бизнес из-за рисков невозврата и из-за небольших сумм, которые банку выдавать просто невыгодно.

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