🔎 Налоговики-оперативники выйдут искать нелегальных отельеров

В Крыму налоговики перед летним сезоном всерьез возьмутся за тех, кто сдают жилье нелегально. Уже собрались увеличивать штат оперативниками.

Из-за закрытия Турции Россияне собрались отдыхать в Крымо, что повлекло за собой рост цен на отели и пансионаты. Хозяева домой и квартир, сдающие их нелегально, тоже хотят денег. На рост цен обратили внимание и налоговики.

«Уже видно, что где-то он, скажем так, неадекватный. Мы с началом сезона значительно увеличим количество работников, осуществляющих оперативную деятельность. И это посыл в сторону крупных отельеров. Большая часть из которых, конечно, проводит деньги „в белую“, но и среди них встречаются те, что пытаются увести наличный оборот из-под налогообложения» — отметил руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачёв.

Как пишет « АиФ. Крым », в прошлом году был мораторий на проведение контрольных мероприятий, людям давали возможность хоть что-то заработать. Но теперь «пряники» у государства закончились.

Вычислить нелегалов не так уж и сложно.

Во-первых, выставляют в Интернете объявления, и по ним можно проверить: платит ли владелец налоги от сдачи недвижимости.

Во-вторых, там, где отдыхающих расселяют хотя бы в трёх номерах, резко возрастает расход воды и электричества по сравнению с межсезоньем. Именно поэтому проверки вместе с налоговиками будут проводить представители ресурсопоставляющих организаций.

«Они заинтересованы в том, чтобы люди, которые нелегально сдают жильё и платят за услуги, как физические лица, перешли на другие тарифы — для предпринимателей», — пояснил Роман Наздрачёв.

По подсчётам Минкурортов и туризма РК, легализация малых средств размещения в Крыму позволит вывести «из тени» около 140 тысяч номеров в разной степени комфортности.