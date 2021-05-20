Обязан ли работодатель дать отпуск внешнему совместителю после 2 месяцев работы

Работодатель обязан предоставить отпуск внешнему совместителю одновременно с отпуском по основному месту работы. Даже если такой сотрудник не отработал полгода.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.ру. Совместители относятся к отдельным категориям работников, которым предоставляется отпуск независимо от количества отработанного времени.

Внешнему совместителю по заявлению должен быть предоставлен отпуск в тот же период, что и по основному месту работы. Не важно, сколько времени он отработал в компании по совместительству. В этом случае отпуск будет предоставлен авансом.

Совместитель не обязан приносить какие-либо подтверждающие документы о начале отпуска по основному месту работы. Если работодатель сомневается, он может позвонить другому работодателю и подтвердить информацию. Хотя отвечать на такие вопросы «основной» работодатель не обязан.

Если по основному месту работы предоставляется удлиненный отпуск, то по заявлению совместителя работодатель может оформить ему отпуск за свой счет.