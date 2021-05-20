💡 Что нового в налогах? Бесплатный вебинар

В налогах произошло немало важных изменений, на которые стоит обратить внимание и учесть на практике для исключения ошибок и негативных финансовых последствий для бизнеса и себя лично.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги, ФНС и бизнес: ключевые изменения, риски и возможности». Он пройдет 25 мая, в 11:00 по Москве.

На вебинаре расскажем:

о главных изменениях по НДС и налогу на прибыль,

рассмотрим на кейсах налоговые риски,

обсудим возможности их нивелирования.

И, конечно, ответим на ваши вопросы.

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