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💡 Что нового в налогах? Бесплатный вебинар

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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В налогах произошло немало важных изменений, на которые стоит обратить внимание и учесть на практике для исключения ошибок и негативных финансовых последствий для бизнеса и себя лично.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги, ФНС и бизнес: ключевые изменения, риски и возможности». Он пройдет 25 мая, в 11:00 по Москве.

На вебинаре расскажем:

  • о главных изменениях по НДС и налогу на прибыль,
  • рассмотрим на кейсах налоговые риски,
  • обсудим возможности их нивелирования.

И, конечно, ответим на ваши вопросы.

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