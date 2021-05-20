Бизнес просит ввести систему налоговой медиации

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил о необходимости создать систему налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы бизнеса по налоговым штрафам. По его словам, это нужно и самим налоговым органам.

«Я вижу необходимость в создании системы налоговой медиации, чтобы оперативно решать наиболее болезненные вопросы предпринимателей. Например, истории, когда из-за пары рублей могут заблокировать счет. Считаю, что это будет большим подспорьем и для самых налоговых органов », - сообщил бизнес-омбудсмен ТАСС.

Медиация - это процедура урегулирования конфликта, споров с помощью третьей нейтральной стороны—медиатора (посредника).

По словам Титова, так система может работать по принципу «pro bono» (от лат. pro bono publico — «ради общественного блага»), оказывая профессиональную общественную помощь со стороны экспертов рынка.

«Любая выездная налоговая проверка является крайней мерой налогового контроля, ее проведение требует значительных трудовых и временных затрат как со стороны налогоплательщика, так и со стороны налогового органа. Так что система медиации, на мой взгляд, способна кратно снизить издержки обеих сторон», — пояснил Титов.