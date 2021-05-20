С 1 сентября больничные по уходу за детьми будут считать по новым правилам

Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 % от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно, начнется с 1 сентября.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

Напомним, соответствующий законопроект накануне был одобрен Советом Федерации

«Это не приведет к увеличению расходов работодателей. Выплаты осуществляются напрямую из бюджета ФСС. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», — подчеркнул Антон Котяков.

Добавим, в общем случае размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

При наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60 % среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он составляет 80 % среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100 % среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.