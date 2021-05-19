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💥 Закон о новых пособия на детей уже почти принят

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Рубрика Детские пособия
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С 1 июля 2021 года в Росси внедрят новые пособия на детей и беременных, а с 1 сентября поменяют правила расчета больничного по уходу за ребенком.

Сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 1114362-7, который содержит озвученные Президентом меры поддержки материнства и детства.

Более того, этот законопроект, поступивший сегодня из Госдумы в Совет Федерации, немедленно был одобрен сенаторами.

Так что осталась последняя стадия — подпись Президента — и закон будет принят.

Ранее мы рассказывали о нововведения. Напомним еще раз.

Пособие за раннюю постановку на учет малоимущим беременных будут платить ежемесячно в размере 50 % от прожиточного минимума.

Вводится новое пособие на детей с 8 до 17 лет для малоимущих одиноких и родителей (в том числе разведенных) в размере 50 % от прожиточного минимума.

Больничный по уходу за ребенком до 8 лет будут платить в размере 100 % среднего заработка независимо от страхового стажа родителя.

 

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