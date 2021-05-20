Международным IT-компаниям надо будет создать личный кабинет у РКН

Крупные зарубежные IT-компании для полноценной работы в России должны будут выполнить два условия — открыть представительство в РФ и создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Об этом в четверг сообщил журналистам глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, рассказывая об основных положениях законопроекта о регулировании деятельности иностранных технологических компаний.

Отвечая на вопрос ТАСС, парламентарий уточнил, что требование открывать банковские счета в российской юрисдикции не вошло в итоговую версию законопроекта. «Мы понимаем, что они [компании] точно не будут открывать, это практически неадминистрируемо», — пояснил он. По словам депутата, внесение законопроекта в Госдуму планируется вечером в четверг.

Ранее Хинштейн уточнял, что законопроект планируется принять в ближайший месяц — до конца весенней сессии Госдумы. Под действие документа подпадут владельцы иностранных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией более 0,5 млн россиян.