ИП с несданными отчетами в ПФР не закроют

ИП с долгами закрыть можно. Но при наличии несданных отчетов в ПФР предпринимателя не снимут с учета.

Спорный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, подскажите, как быть. Есть ИП, который хочет закрыться. Долгов по налогам нет. Есть переплата по 1% в ПФ. Отказывают в закрытии в связи с требованиями из ПФ. На сколько я знаю, сейчас ИП закрывают и с долгами. Почему сейчас не закрывают ИП? МИФНС № 16 по Краснодарскому краю».

Для уточнения причин отказа в снятии с учета автор вопроса предоставил текст отказа. Вот вырезка из него:

«…подпункт «з» наличие сведений о невыполнении требований о представлении в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (подпункт «в» пункта 1 статьи 22.3 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ)».

В ходе диалога выяснилось, что никакой задолженности по налогам и взносам у ИП нет. Но есть переплата.

Комментаторы предположили другую причину отказа – несданные отчеты в ПФР:

«Дело не в долгах по взносам. А в отчетности за работников, которая когда-то была не сдана. Закрываться с долгами ИП никто не запрещал».

Автору вопроса было предложено связаться с ПРФ: