📑 Если принимаете иностранных работников, не забудьте уведомить управление по вопросам миграции

Если в компанию принимают иностранных работников, которые будут работать по разным столичным округам нужно уведомить отделы по вопросам миграции по каждому округу Москвы, где они фактически будут работать.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«ООО зарегистрировано в апреле 2021 года в г. Москва, СЗАО. В бригаду строителей надо принять граждан Киргизии и Узбекистана. Нужно ли проходить ООО аккредитацию в МВД для принятия в штат мигрантов?».

В комментариях пишут, что нужно уведомить УВМ МВД о заключении ТД:

«Никакой специальной аккредитации в МВД не нужно. Заключили трудовой договор — сообщаете в УФМС по месту фактической работы мигрантов специальным уведомлением с приложением пакета документов по ним. Лучше заранее съездить в УФМС и узнать, какие документы требуются. Разные УФМС по той же Москве требуют иногда разные пакеты документов. Кому-то хватает только Уведомления, ТД и копий документов мигрантов, кто-то учредительные просит,кто-то договор аренды. В целом вот так».

Автор уточняет, куда именно подавать, по юрадресу компании, или по местам работы:

«Спасибо. Если будут работать в Москве подавать в каждый административный округ, или достаточно в СЗАО, по юридическому адресу ООО?».

На это автору ответили, что уведомлять нужно в каждом округе, где фактически будут работать:

«Нет, не по юридическому адресу. Именно по месту фактической работы в каждый АО. В трудовом договоре адрес фактической работы должен быть обязательно прописан».

Отделы по вопросам миграции по административным округам можно посмотреть на сайте УВМ ГУ МВД.