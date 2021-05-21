Налоговые вычеты в упрощенном порядке можно получить уже сегодня

С 21 мая имущественные и инвестиционные вычеты оформляются в упрощенном порядке.

Больше не надо направлять в ФНС 3-НДФЛ. Об этом напоминает ФНС.

Получить упрощенный налоговый вычет можно при:

покупке жилья:

уплате процентов по ипотеке;

внесении средств на индивидуальный инвестиционный счет.

Главное, чтобы право на вычет возникло в 2020 году.

Те, кто имеет право на вычет, получат в личном кабинете налогоплательщика предварительно заполненное заявление. Его необходимо подтвердить и направить в ФНС.

Более подробно об упрощенном порядке получения налоговых вычетов читайте в данной статье.