Налоговые вычеты в упрощенном порядке можно получить уже сегодня

С 21 мая имущественные и инвестиционные вычеты оформляются в упрощенном порядке.
Больше не надо направлять в ФНС 3-НДФЛ. Об этом напоминает ФНС.
Получить упрощенный налоговый вычет можно при:
- покупке жилья:
- уплате процентов по ипотеке;
- внесении средств на индивидуальный инвестиционный счет.
Главное, чтобы право на вычет возникло в 2020 году.
Те, кто имеет право на вычет, получат в личном кабинете налогоплательщика предварительно заполненное заявление. Его необходимо подтвердить и направить в ФНС.
Более подробно об упрощенном порядке получения налоговых вычетов читайте в данной статье.