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Налоговые вычеты в упрощенном порядке можно получить уже сегодня

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Рубрика НДФЛ
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С 21 мая имущественные и инвестиционные вычеты оформляются в упрощенном порядке.

Больше не надо направлять в ФНС 3-НДФЛ. Об этом напоминает ФНС.

Получить упрощенный налоговый вычет можно при:

  • покупке жилья:
  • уплате процентов по ипотеке;
  • внесении средств на индивидуальный инвестиционный счет.

Главное, чтобы право на вычет возникло в 2020 году.

Те, кто имеет право на вычет, получат в личном кабинете налогоплательщика предварительно заполненное заявление. Его необходимо подтвердить и направить в ФНС.

Более подробно об упрощенном порядке получения налоговых вычетов читайте в данной статье.

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