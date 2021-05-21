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За что отвечает бухгалтер при утечке конфиденциальной информации? Бесплатный вебинар

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Рубрика Бухгалтерия
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Что делать, например, в ситуации, когда бухгалтер потерял пароль от банка-клиента? Или доступ к ноутбуку удаленно работающего бухгалтера получил маленький ребенок и уже успел совершить ненужные операции?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Защита финансовой и коммерческой информации: за что отвечает бухгалтер». Он пройдет 2 июня, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре рассмотрим:

  • какие риски при работе с бухгалтером наиболее распространены (хищение, ошибки, потеря контроля);
  • какую ответственность может нести штатный бухгалтер, в том числе работающий в удаленном режиме;
  • можно ли привлечь к ответственности бухгалтеров на аутсорсинге;
  • как собственнику компании заранее выявить слабые места и минимизировать риски как техническими, так и юридическими способами.

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