Как отразить в бухучете покупку питьевой воды

Как отразить купленную для сотрудников питьевую воду в бухгалтерских расходах? Рассказываем.

Работодатель имеет право закупать воду для сотрудников, обеспечивая таким образом нормальные условия труда.

Материалы, которые необходимы для производственной деятельности, в том числе и вода для сотрудников, относится к запасам. Поэтому делаем следующие проводки.

Дт 10 Кт 60 — приобретена вода Дт 19 Кт 60 — выделен «входной» НДС Дт 60 Кт 51 — произведена оплата продавцу Дт 20(26, 44) Кт 10 — стоимость использованной за месяц воды списана в расходы Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету

Если компания может вести упрощенный бухучет, то проводки будут следующими:

Дт 20, 25, 26, 44 Кт 60 — приобретена вода Дт 19 Кт 60 — выделен «входной» НДС Дт 60 Кт 51 — произведена оплата продавцу Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету

Если у компании УСН или если есть другая причина, по которой организация не является плательщиком НДС, налог просто списывается в расходы. Туда же, куда и сама стоимость воды.

Теперь разберемся с кулером. Его можно купить или арендовать. При приобретении кулера в собственность, он может быть объектом ОС.

Если организация в 2021 году применяет старое ПБУ 6/01 по основным средствам, то надо помнить о лимите стоимости ОС в бухучете — имущество, стоимостью более 40 тыс. рублей и используемое более года, является основным средством. А значит учитывается на 01 счете. Если применяется новый ФСБУ 6/2020, то искать стоимостной лимит надо в учетной политике своей организации, поскольку новый стандарт его не устанавливает.

Дт 08-4 Кт 60 — отражены вложения во внеоборотные активы Дт 19 Кт 60 — выделен «входной» НДС Дт 60 Кт 51 — произведена оплата продавцу Дт 01 Кт 08-4 — объект введен в эксплуатацию Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету

Если стоимость одного кулера 40 тыс. рублей и менее, то это не основное средство (если, конечно, в учетной политике организации не установлен пониженный лимит для отнесения имущества к ОС). И он отражается в составе материально-производственных запасов.

Дт 10 Кт 60 — приобретен кулер Дт 19 Кт 60 — выделен «входной» НДС Дт 60 Кт 51 — произведена оплата продавцу Дт 20(26, 44) Кт 10 — стоимость кулера списана в расходы Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету

Если в учетной политике организации указано, что учет подобного имущества ведется на забалансовом счете 013, то и отражаем его там по дебету. Но есть и другие варианты, например, описи или реестры «малоценного» ОС. Все зависит от учетной политики компании.

Если кулер арендуется и оплата производится каждый месяц, то в бухучете будут проводки:

Дт 60 Кт 51 — перечислена арендная плата за ХХХ месяц Дт 19 Кт 60 — выделен «входной» НДС Дт 20(26, 44) Кт 60 — сумма арендной платы за ХХХ месяц отнесена на расходы Дт 68 Кт 19 — НДС принят к вычету

Если организация не является плательщиком НДС (например, на УСН), то НДС включается в стоимость купленного кулера. Т.е. увеличивает стоимость ОС как невозмещаемый налог.