Крупные IT-компании обяжут иметь филиалы в России. Проект уже внесен в Госдуму

Владельцев крупных иностранных интернет-ресурсов обяжут открывать официальные представительства в России.

Соответствующий законопроект внесен в ГД.

Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских пользователей, для работы в нашей стране должны будут создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Аналогичные обязанности планируется распространить и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.

Законопроектом предусматривается комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян. К ним также относятся информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.

«Разработанный законопроект призван упорядочить работу массовых иностранных интернет-сервисов в Российской Федерации, обеспечить защиту российских пользователей от возможного деструктивного воздействия», — указано в пояснителной записке.

Под регулирование документа подпадают ресурсы, соответствующие хотя бы одному из следующих критериев: распространение информации на русском языке, таргетирование рекламы для российских потребителей, обработка данных пользователей, находящихся в РФ, получение денег от российских граждан и организаций.