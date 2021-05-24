📱 Кнопочный мобильник & смартфон: опрос

В минувшую пятницу на нашем сайте разгорелся спор на телефонную тему.

Судя по предварительным итогам опроса, большинство наших читателей (81 %) считают, что нежелание работника пользоваться смартфоном — это нормально. Хочет ходить с кнопочным телефоном — это его право.

В комментариях читатели усомнились, что среди бухгалтеров найдется много тех, кто предпочитает кнопочный телефон. То есть люди вступились за абстрактного сотрудника с кнопочным телефоном, отстаивая сам принцип свободы выбора и неприкосновенности личной жизни, но сами пользуются более современным гаджетом, как и все их коллеги по работе.

Мы решили выяснить, насколько популярны сейчас кнопочные телефоны у работников умственного труда (ведь именно они составляют основную часть нашей аудитории).

Приглашаем вас принять участие в опросе.