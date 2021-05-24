ФСС даст работодателям субсидии на трудоустройство выпускников

Получить субсидию из ФСС можно будет не только при трудоустройстве «старых», прошлогодних безработных, но и новоиспеченных. Но не всех.

Программу субсидирования работодателей в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан пересмотрят.

Поправки опубликованы сегодня на федеральном портале.

Сейчас субсидии дают, если по направлению ЦЗН принять на работу безработных, которые стояли на учете на 01.01.2021.

По новому правилу можно будет также получать субсидию, если трудоустроить безработных, которые завершили в 2020 году обучение по основным образовательным программам высшего образования и среднего профессионального образования.

То есть для вчерашних студентов не имеет значения дата их постановки на учет в ЦЗН. Они могут встать на учет сейчас.

В пояснительной записке к проекту говорится, что с учетом ситуации по коронавирусу выпускники образовательных организаций 2020 года являются одной из наиболее пострадавших категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в виду отсутствия опыта работы, а также низкой конкурентоспособности по сравнению с квалифицированными соискателями, потерявшими работу в период действия ограничительных мер, связанных с COVID-19.

В настоящее время работодатели не заинтересованы брать на работу выпускников образовательных организаций, так как за этим последует увеличение расходов работодателя на адаптацию выпускников на первом рабочем месте.