«А в новых ФСБУ тоже ИИ разбираться будет?». Бухгалтеры об их замене роботами

Бухгалтеры высказались о замене их «монотонного умственного труда» на искусственный интеллект. Например, сможет ли ИИ разобраться в постоянно меняющихся ФСБУ и вообще в изменениях законодательства?
Редакция «Клерка» задала вопрос в «Красном уголке бухгалтера», действительно ли труд бухгалтера является «монотонным умственным трудом», как это считают наверху.
Бухгалтеры (и не только) не заставили себя ждать, и вот что написали в комментариях:
«Они уже лет 10 это обсуждают. А под новые ФСБУ и постоянно меняющееся законодательство тоже роботы будут подстраиваться? Надо же хоть чем-то перед Маском хвастаться».
Кто-то считает, что там такое мнение о работе бухгалтера из-за ее банального непонимания:
«Видимо они подобные выводы делают при написании новых законов и нормативов: читают, не понимают и думают, мол такая нудятина».
А кто-то не бухгалтер, но вывод о том, что их нельзя заменить ИИ поддерживает:
«Я не бухгалтер, но точно знаю, что вас не заменит ни одна машина. Как я это знаю? Я об этом думаю каждый раз, когда мне нужно что-то посчитать, сверить или изучить изменения в законах!».
Кому-то интересно стало, как разные искусственные интеллекты друг с другом общаться будут:
«Интересно посмотреть, как ИИ бухгалтер будет общаться с ИИ налоговой. Чья кастрюля задымится быстрее?».
А вот кому-то не до шуток. Вдруг искусственный интеллект все будет в интересах налоговой делать?
«Вы все не понимаете, ИИ будет работать четко под требования налоговой, предоставлять все четко по требованию, даже если там чушь несусветная, пени и штрафы платить автоматом, ЗП среднероссийскую начислять. Не жизнь, а праздник у налоговой наступит».
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