Вахтовики обязаны сдавать не только мазок на ковид, но и кровь

По приезду вахтовика на рабочее место у него необходимо взять кровь на наличие иммуноглобулина G и M и мазок на ковид.

Новые рекомендации были опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

После получения результатов определяются дальнейшие действия в отношении вахтовиков: положительный мазок на ковид или наличие иммуноглобулина M — госпитализация;

отрицательный мазок на ковид и наличие иммуноглобулина G — допуск к работе ;

; отрицательный мазок на ковид и отсутствие иммуноглобулина G — обсервация на 14 дней.

На 8 день обсерватора или позднее у вахтовика повторно берутся все анализы. Если результат — отрицательный, то по истечении 14 дней работник допускается до вахты. При положительном результате вахтовика не допускаю до работы.

Работник, который прошел вакцинацию и принес справку из медучреждения о наличии антител, не подлежит обследованию в течение 1,5 лет с даты выдачи справки.