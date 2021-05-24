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Вахтовики обязаны сдавать не только мазок на ковид, но и кровь

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Рубрика Трудовые отношения
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По приезду вахтовика на рабочее место у него необходимо взять кровь на наличие иммуноглобулина G и M и мазок на ковид.

Новые рекомендации были опубликованы на сайте Роспотребнадзора.

После получения результатов определяются дальнейшие действия в отношении вахтовиков:

  • положительный мазок на ковид или наличие иммуноглобулина M — госпитализация;
  • отрицательный мазок на ковид и наличие иммуноглобулина G — допуск к работе;
  • отрицательный мазок на ковид и отсутствие иммуноглобулина G — обсервация на 14 дней.

На 8 день обсерватора или позднее у вахтовика повторно берутся все анализы. Если результат — отрицательный, то по истечении 14 дней работник допускается до вахты. При положительном результате вахтовика не допускаю до работы.

Работник, который прошел вакцинацию и принес справку из медучреждения о наличии антител, не подлежит обследованию в течение 1,5 лет с даты выдачи справки.

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