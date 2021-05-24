📃 ФНС рассылает требования на представление документов по убыточному бизнесу. Как быть?

Убыточный бизнес начал получать требования о представлении документов. Их можно представить в ФНС лично, по Почте России или по ТКС.

Вопрос о передаче затребуемых документов был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Добрый день. У меня ИП, 15%. Без сотрудников. Пришло требование от налоговой о представлении документов за 2020 год, включая КУДИР, договоры с контрагентам, чеки (до марта прошлого года работала по бсо), акты выполненных работ и журнал учёта счёт-фактур. Правильно понимаю, что я обязана все это предоставить, придя «живьём» в налоговую? А если не приду, чем грозит? Декларация убыточная, т.к. в апреле закрыла бизнес (не ИП) с огромными долгами, а прибыль начала получать с сентября по другим видам деятельности уже».

Кто-то ответил:

«Всем убыточным сейчас шлют веером. Попросите отсрочку, если долго собирать. Требование составлено подо всех, какие счёт фактуры на 15%. Отправьте им хоть что-нибудь».

Один из комментаторов обратил внимание, что все перечисленные документы в требовании, конечно, не надо отправлять в ФНС:

«Предоставьте КУДИР в ПДФ и отправьте по ТКС. Все доки не нужны».

Другой отметил, что лично ходить не надо. А вот при непредставлении могут заблокировать счет:

«Предоставьте по ТКС. Или по почте — но тогда я б позвонила в налоговую и предупредила, что запрашиваемые документы отправлены. Не придете — заблокируют счет».