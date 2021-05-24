Властям понравилась идея заменить мигрантов заключенными

Минюст согласился использовать труд заключенных вместо труда мигрантов. Ведутся переговоры с инвесторами в отношении строительства центров исправительных работ.

«Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим. Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах. Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек», — отметил министр юстиции Константин Чуйченко.

Цитата по ТАСС.

По словам Чуйченко в настоящее время создано 8 тысяч рабочих мест, где могли бы работать заключенные. Но этого мало.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо труда мигрантов. Более подробно о предложении ФСИН читайте в данной новости.