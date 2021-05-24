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Властям понравилась идея заменить мигрантов заключенными

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Рубрика Общество. Люди. События
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Минюст согласился использовать труд заключенных вместо труда мигрантов. Ведутся переговоры с инвесторами в отношении строительства центров исправительных работ.

«Мы проводим переговоры с бизнесом, заключаем соглашения, активно работаем над этим.

Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, крупных объектах.
Нам очень интересны крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять 1 тыс. и более человек», — отметил министр юстиции Константин Чуйченко.

Цитата по ТАСС.

По словам Чуйченко в настоящее время создано 8 тысяч рабочих мест, где могли бы работать заключенные. Но этого мало.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных вместо труда мигрантов. Более подробно о предложении ФСИН читайте в данной новости.

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