Надомникам оплачиваем больничный как обычно

Правила оплаты больничного для обычных работников и сотрудникам, работающим на дому, не отличаются. Пособие выплачивается как обычно.

Об этом напомнил Роструд на сайте Онлайнинспекция.ру. Оплата больничного предусмотрена Законом № 255-ФЗ.

Если надомник представил больничный лист, то пособие выплачивается: первые 3 дня болезни — за счет работодателя;

остальные дни — за счет ФСС.

В своем ответе Роструд обратил внимание на отдельную категорию сотрудников:

«Несмотря на то, что работница находится в отпуске по уходу за ребенком, она трудится на дому, поэтому в случае болезни ей положено пособие по временной нетрудоспособности».

Отметим, что в период больничного надомника нельзя привлекать к работе.