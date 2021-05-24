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Платежи за ущерб экологии не будут учитываться при расчете налога на прибыль

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Рубрика Налог на прибыль
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Штрафы за нанесение ущерба окружающей среде не должны включаться в расходы при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Он поручил до 18 июня разработать норму об исключении штрафов за нанесение такого ущерба из налогооблагаемой базы.

По его словам, эти затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы. «Это уменьшает прибыль, а значит, и налоги в региональные бюджеты. И получается, что устранение ущерба идёт, по сути, за счёт простых граждан. Так быть не должно», — отметил он.

Выполнять поручение будут Минфин, Минприроды и Минэкономразвития.

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