Пособие на второго ребенка до 3 лет может быть прекращено раньше, чем рассчитывали родители

На детей до 3 лет малоимущим семьям положены выплаты в размере прожиточного минимума. Однако источники выплаты для первого и второго ребенка разные.

За второго ребенка пособие перечисляет ПФР из средств маткапитала, который, увы, не безразмерный.

ОПФР по Хабаровскому краю опубликовало ответ на вопрос мамы малыша, которая вместо обычного пособия в 15 тыс. рублей получила всего 3 тысячи, хотя ребенку нет еще 3 лет.

В ПФР пояснили, что кто-то получает пособие только год или полтора, и в дальнейшем остаток средств маткапитала использует по другому направления, к примеру, на оплату детского сада.

А кто-то получает пособие постоянно, начиная с момента рождения ребенка, и в этом случае использует весь материнский капитал.

Именно так и произошло с автором вопроса. Средства маткапитала использованы полностью до исполнения 3 лет ребенку.