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👉 Страхование вкладов предлагают разрешить и для юридических лиц

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Рубрика Вклады
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В ТПП предложили распространить систему страхования вкладов на юридических лиц и финансовые инвестиционные инструменты.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на «Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года».

«Решение вопроса о возможности распространения системы страхования вкладов на юридических лиц и на финансовые инвестиционные инструменты (обезличенные металлические счета, индивидуальные инвестиционные счета)», — говорится в документе.

Также палата предлагает «создать экономические условия стимулирования участия юридических и физических лиц в инвестиционном процессе через инфраструктуру и инструменты фондового рынка, прежде всего за счет опережающего развития рынка облигаций компаний среднего несырьевого бизнеса».

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