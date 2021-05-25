👉 Страхование вкладов предлагают разрешить и для юридических лиц

В ТПП предложили распространить систему страхования вкладов на юридических лиц и финансовые инвестиционные инструменты.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на «Стратегию развития финансового рынка России до 2030 года».
«Решение вопроса о возможности распространения системы страхования вкладов на юридических лиц и на финансовые инвестиционные инструменты (обезличенные металлические счета, индивидуальные инвестиционные счета)», — говорится в документе.
Также палата предлагает «создать экономические условия стимулирования участия юридических и физических лиц в инвестиционном процессе через инфраструктуру и инструменты фондового рынка, прежде всего за счет опережающего развития рынка облигаций компаний среднего несырьевого бизнеса».