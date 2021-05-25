Кудрин призвал временно не менять налоговое законодательство

Глава СП считает, что не нужно спешить с новыми налоговыми изменениями. Поскольку даже самые мелкие изменения вызывают раздражение.

Об этом он сказал во время интервью газете «Известия».

«Правительство после повышения НДС и ряда других налогов в 2018 году заявило, что на этом останавливается, объявив мораторий на повышение налогов на шесть лет. Это очень важно для инвесторов, которые, просчитывая свои проекты, должны понимать, что на ближайшем горизонте не будет изменений, чреватых дополнительными издержками. Изменение, даже самое мелкое, всех нервирует», — сказал Кудрин.

Он также сообщил об уже проведенных недавних налоговых изменнеиях:

«С этого года проведены изменения по НДПИ, подоходному налогу, они минимальные. Я бы даже сказал, что самые минимальные из тех, которые могли бы быть, рассматривались куда более существенные изменения. На этом, на мой взгляд, нужно остановиться», — сказал он.

Кудрин также сообщил, что в среднем налоги в России ниже, чем в Европе, без учета доходов от нефтедобывающей отрасли.

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