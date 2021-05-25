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📺 Срок службы бытовой техники хотят продлить до 10 лет

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Рубрика Экономика России
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В России предложили обязать производителей бытовой техники выпускать запасные части для ее ремонта в течение всего срока эксплуатации, составляющего до 10 лет.

С такой инициативой обратился глава Минприроды Александр Козлов к вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Он отметил, что в ЕС вступили в силу новые правила с 1 января 2021 года, согласно которым производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ремонту. Кроме того, он должен выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение 7–10 лет.

В Европе таким образом решает серьезную проблему: выпуская на рынок новую продукцию, изготовители иногда прекращают делать запасные детали к ним. Таким образом они подталкивают покупателей отказываться от техники, которая ломается и не подлежит ремонту, ведь комплектующих больше нет.

В ЕС под «право на ремонт» попадает следующая техника:

  • телевизоры,
  • холодильники,
  • посудомоечные и стиральные машины,
  • фены.

И уже в перспективе туда хотят добавить смартфоны, ноутбуки и мелкую технику.

Глава ведомства отметил в письме: «если власти нормативно закрепят продления срока службы товаров, то это сократит количество „электронного мусора“, который ежегодно образовывается». И напомнил про цель, заданную Президентом — переход на экономику замкнутого цикла.

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