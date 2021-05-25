Товар будет проходить таможню в автоматическом режиме. Ждем сбоев в системе и задержку товара?

ФТС приступает к внедрению системы автоматического прохождения товара через таможню.

Об этом рассказал зам. руководителя ФТС Владимир Ивин на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«Благодаря цифровым каналам связи со всеми участниками процесса — перевозчиками, владельцами товара, экспедиторами, брокерами, иностранными таможенными службами — мы имеем возможность выстроить ситуацию таким образом, чтобы еще до прибытия товара таможня обладала всей информацией о нем», — отметил Ивин.

Цитата по присланному в редакцию пресс-релизу.

Товары, которые прошли проверку документации в автоматическом режиме, будут проходить таможню без помощи инспекторов ФТС. При наличии несоответствий или рисков, проверкой товара займется таможенник.

А любая автоматизация или нововведенияе в системе всегда приводит к сбоям. Возможно, товары придется ждать с задержкой.

«Остается вопрос с пограничниками, но мы пытаемся и их вписать в этот пилотный проект. С Минтрансом в этом направлении ведется активнейшая работа, министерство уже подготовило проект изменений в закон о государственной границе», — рассказал Ивин.

Также ФТС планирует внедрить процедуры таможенного мониторинга и таможенного аудита, по аналогии с налоговыми процедурами.