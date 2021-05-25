Можно ли восстановить компанию, которую исключили из ЕГРЮЛ по недостоврености сведений?

Работающую фирму исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверного юридического адреса, там этого даже не заметили. Можно ли откатить это обратно и восстановить компанию?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Реально работающая компания пострадала от проверочной погони за юрадресами со стороны налоговой. Как можно не заметить, что тебя исключили из ЕГРЮЛ, даже не спрашивайте. Наша жизнь полна причуд и разнообразия.

Вопрос: есть ли у кого-то опыт восстановления через суд?

Юристы говорят прямо противоположные вещи. Стоит ли пытаться?».

В комментариях спросили, когда компанию исключили. Автор отвечает, что в середине февраля. На это ответили, что шансы есть:

«Ещё можно восстановить. Срок 1 год не прошёл. Надо смотреть, сдавали ли отчетность, была ли деятельность юрлица (договоры, движение по р/с). Оспаривали».

Кто-то пишет, что не заметить такое достаточно просто:

«Ну вполне себе можно не заметить. Не каждый день ЕГРЮЛ народ проверяет, если нет причин для проверки. По теме — пытаться надо до последнего, если цена вопроса велика».

Кстати говоря, автор пишет, что и банк позже спохватился.

«Счёт работал. Они заблокировали позже, чем исключили из реестра».

Еще подсказали, куда обращаться:

«Имейте в виду, что рассмотрение будет по КАС, адм. истец — учредитель, ответчик — МИФНС № 46, подсудность — Тушинский райсуд (если Москва)».

Также советуют жалобу в Управление:

«Точно стоит, если была деятельность. А почему не жалоба в управу — проще же? Уведомление о недостоверке не получили? Так почта толком не работала в пандемию».

А вот более обстоятельный комментарий:

«Знаю коллег, кому удалось. Подавали заявление в суд, собирали доказательства и свидетельские показания (даже контрагентов в суд приводили), чтобы доказать наличие и реальность финансово-хозяйственной деятельности. Запрашивали подтверждения у арендодателя по коммуналке, был выделенный электросчетчик, так вот справки с показаниями брали (что кВт расходовались).

Никто так и не понял, почему налоговый орган так упорствовал, фирма не нулевка, налоги платили. Но было такое, менялся бухгалтер, годовую отчетность вовремя не сдали».