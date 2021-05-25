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В следующем году Борис Титов покинет пост бизнес-омбудсмена

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Рубрика Малый бизнес
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что намерен покинуть пост в июне 2022 года.

«Уполномоченный назначается президентом РФ сроком на пять лет, одно и то же лицо не может занимать пост более чем два срока подряд. Мои полномочия заканчиваются в 2022 году. Поэтому уже следующий бизнес-омбудсмен продолжит эту большую, крайне непростую и очень важную для всего предпринимательского сообщества работу», — цитирует его слова ИА ТАСС.

Напомним, Борис Титов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в июне 2012 года.

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