💡 Отпуск с последующим увольнением: когда сдавать СЗВ-ТД?

СЗВ-ТД сдается не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о предоставлении отпуска с последующим увольнением.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, добрый день. Работник идет в отпуск с последующим увольнением с 1.06 по 29.06.21 г. Все расчеты, запись в трудовую книжку, а также выдаем трудовую книжку на руки ему −31 мая (по соглашению). Последний день работы в трудовой книжке 29 июня. Когда подавать СЗВ-ТД в этом случае? 1 июня или 30 июня?»

Кто-то ответил:

«Лучше всего сделать, чтобы дата приказа и увольнения совпадали. СЗВ-ТД не позже следующего дня».

Хотя прозвучало и мнение, что главное — дата приказа об увольнении, а не сам фак увольнения

«Здравствуйте. СЗВ-ТД вы подаете не позднее дня именно создания приказа, не обращая внимания на дату увольнения. Сейчас ПФР принимает спокойно такие отчеты».

Но был и точный ответ:

«СЗВ-ТД — 1 июня. Приказ какой датой у вас будет?»

«Приказ сделаем 31 мая, запись в трудовую тоже. Поэтому я считаю 1 июня СЗВ-ТД подавать надо».

«Да, все верно».

Другой комментатор рассказал реальный случай из жизни:

«Я пробовала подать „заранее“, т.е. приказ сегодня, а увольнение завтра, система не дала мне его отправить. Только датой самого увольнения»

А в отношении одного комментария даже возник спор: