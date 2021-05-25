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💡 Отпуск с последующим увольнением: когда сдавать СЗВ-ТД?

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

СЗВ-ТД сдается не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа о предоставлении отпуска с последующим увольнением.

Интересный вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:

«Коллеги, добрый день. Работник идет в отпуск с последующим увольнением с 1.06 по 29.06.21 г. Все расчеты, запись в трудовую книжку, а также выдаем трудовую книжку на руки ему −31 мая (по соглашению). Последний день работы в трудовой книжке 29 июня. Когда подавать СЗВ-ТД в этом случае? 1 июня или 30 июня?»

Кто-то ответил:

«Лучше всего сделать, чтобы дата приказа и увольнения совпадали. СЗВ-ТД не позже следующего дня».

Хотя прозвучало и мнение, что главное — дата приказа об увольнении, а не сам фак увольнения

«Здравствуйте. СЗВ-ТД вы подаете не позднее дня именно создания приказа, не обращая внимания на дату увольнения. Сейчас ПФР принимает спокойно такие отчеты».

Но был и точный ответ:

  • «СЗВ-ТД — 1 июня. Приказ какой датой у вас будет?»
  • «Приказ сделаем 31 мая, запись в трудовую тоже. Поэтому я считаю 1 июня СЗВ-ТД подавать надо».
  • «Да, все верно».

Другой комментатор рассказал реальный случай из жизни:

«Я пробовала подать „заранее“, т.е. приказ сегодня, а увольнение завтра, система не дала мне его отправить. Только датой самого увольнения»

А в отношении одного комментария даже возник спор:

  • «Простите, но я бы отпускные заплатила в мае, а компенсацию за отпуск в июне и трудовую тоже в июне. СЗВ-ТД тоже 30 июня. А если он заявление отзовет? Или заболеет в отпуске, и увольнение отодвинется по факту?»
  • «Болезнь не препятствует увольнению».
  • «Если ваш сотрудник в отпуске заболевает, то вы ему должны ещё и больничный оплатить и продлить отпуск на срок больничного»
  • «Это отпуск с последующим увольнением, отозвать такое заявление можно только в последний рабочий день перед отпуском. В этот день и производятся все расчеты с сотрудником».

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