Разработали бланки для подтверждения налоговых льгот по НДС и имущественным налогам юрлиц

ФНС подготовила проект приказа «Об утверждении формы, формата, порядка заполнения и порядка представления реестров документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот».
Текст документа опубликован на федеральном портале.
Это связано с поправками в статью 88 НК, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Напомним, по новой норме налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме реестр подтверждающих документов.
Разработаны следующие формы:
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по НДС;
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций;
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по земельному налогу;
- Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по транспортному налогу.
Вот так выглядит реестр на льготы по НДС:
Реестры представляются налогоплательщиками в ответ на требования
‎о представлении пояснений (документов) в электронном виде.