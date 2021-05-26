Разработали бланки для подтверждения налоговых льгот по НДС и имущественным налогам юрлиц

ФНС подготовила проект приказа «Об утверждении формы, формата, порядка заполнения и порядка представления реестров документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот».

Текст документа опубликован на федеральном портале.

Это связано с поправками в статью 88 НК, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, по новой норме налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме реестр подтверждающих документов.

Разработаны следующие формы:

Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по НДС;

Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций;

Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по земельному налогу;

Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по транспортному налогу.

Вот так выглядит реестр на льготы по НДС:

Реестры представляются налогоплательщиками в ответ на требования

‎о представлении пояснений (документов) в электронном виде.