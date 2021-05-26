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Разработали бланки для подтверждения налоговых льгот по НДС и имущественным налогам юрлиц

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Рубрика Налоговые проверки
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ФНС подготовила проект приказа «Об утверждении формы, формата, порядка заполнения и порядка представления реестров документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот».

Текст документа опубликован на федеральном портале.

Это связано с поправками в статью 88 НК, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, по новой норме налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме реестр подтверждающих документов.

Разработаны следующие формы:

  • Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по НДС;
  • Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по налогу на имущество организаций;
  • Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по земельному налогу;
  • Реестр документов, подтверждающих обоснованность применения налоговых льгот по транспортному налогу.

Вот так выглядит реестр на льготы по НДС:

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Реестры представляются налогоплательщиками в ответ на требования
&lrm;о представлении пояснений (документов) в электронном виде.

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