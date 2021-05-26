При увольнении молодой мамы не забудьте об этом сообщить в ФСС. Иначе детское пособие будет за счет компании

Читательница нашего форума попала в неприятную ситуацию. При увольнении сотрудницы, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком, бухгалтер подала в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД и полагала, что ее обязанность по информированию госорганов на этом исполнена.

Однако спустя полгода в адрес компании поступили претензии из ФСС. Как выяснилось, все это время ФСС платил уволенной женщине пособие, так как ничего не знал об ее увольнении.

Бухгалтер было выразила возмущение по поводу действий ФСС:

Вроде бы это косяк ФСС, что вовремя не увидели увольнение, и к тому же почему с нас взыскивается, а не с сотрудника?

Но участники обсуждения пояснили, что вины ФСС тут нет. Виноват бухгалтер.

Напомним, ранее Постановлением Правительства № 294 от 21.04.2011 и сейчас Постановлением от 30.12.2020 № 2375 предусмотрено, что страхователь в 3-дневный срок направляет в ФСС уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения с ним трудовых отношений.

Расходы, излишне понесенные ФСС в связи с сокрытием или недостоверностью представленных страхователем сведений, подлежат возмещению страхователем.

Отметим, что с повсеместным введением прямых выплат такую ошибку вполне могут совершить и другие бухгалтеры. Ведь отправив реестр на выплаты, работодатель автоматически исключается из процесса выплаты этого пособия, и бухгалтер легко может про него забыть.

Не повторяйте чужих ошибок!

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Переплата ФСС-ом пособий по уходу за ребенком».