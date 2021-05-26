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У «Роскосмоса» похитили больше 1 млрд руб. Деньги всплыли в Гонконге

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Рубрика Мошенничество
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Следствие установило, что более 1 млрд руб., которые «Роскосмос» перевел поставщикам за компоненты для Научно-энергетического модуля для МКС, этими поставщиками были отмыты и переведены на счета в ОАЭ и Гонконге.

Как пишет «Коммерсантъ», обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено восьми фигурантам уголовного дела, в том числе бывшему гендиректору РКК «Энергия» Владимиру Солнцеву.

В материалах дела говорится, что в декабре 2012 года между Федеральным космическим агентством и ОАО «РКК „Энергия“» был заключен госконтракт на «создание научно-энергетического модуля» на 15 млрд 15 млн руб.

Для хищений, установило следствие, между РКК и ОАО «ЦНИИ „Циклон“» в марте 2017 года был заключен контракт, в рамках которого на расчетные счета предприятия были переведены 1,32 млрд руб. за поставку изделий электронно-компонентной базы для создания научно-энергетического модуля для МКС. При этом, установило следствие, цена контракта была завышена почти в три раза.

Согласно заключению судебной оценочной экспертизы, среднерыночная стоимость компонентов составляла всего 489 млн руб.

В ГСУ СКР, опираясь на мнение экспертов, пришли к выводу, что они приобрели у завода-изготовителя детали и агрегаты всего на 278 млн руб. При этом более 1 млрд руб. было похищено и отмыто за границей.

Фигуранты свою вину не признают.

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