🚉 Подрядчики ОАО «РЖД» примут на работу около 600 осужденных

Труд осужденных планируют использовать на Байкало-Амурской магистрали. Они будут работать в качестве разнорабочих, бетонщиков или арматурщиков, по информации «Коммерсантъ».
Подрядчики ОАО РЖД и ФСИН не прокомментировали данную информацию.
«Как рассказали “Ъ” три источника, знакомые с ситуацией, в ближайшее время к работам планируется привлечь порядка 600 заключенных. В частности, рассказал один из собеседников “Ъ”, знакомый с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, ООО «Промстрой» готовится привлечь 100 человек. ООО «ТС Строй» планирует обеспечить работой 430 осужденных с 15 июня по специальностям разнорабочие, бетонщики, арматурщики».
Цитата из «Коммерсантъ».
Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил трудоустраивать заключенных вместо мигрантов. Минюст поддержал данное предложение.