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🚉 Подрядчики ОАО «РЖД» примут на работу около 600 осужденных

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Рубрика Общество. Люди. События
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Труд осужденных планируют использовать на Байкало-Амурской магистрали. Они будут работать в качестве разнорабочих, бетонщиков или арматурщиков, по информации «Коммерсантъ».

Подрядчики ОАО РЖД и ФСИН не прокомментировали данную информацию.

«Как рассказали “Ъ” три источника, знакомые с ситуацией, в ближайшее время к работам планируется привлечь порядка 600 заключенных. В частности, рассказал один из собеседников “Ъ”, знакомый с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, ООО «Промстрой» готовится привлечь 100 человек. ООО «ТС Строй» планирует обеспечить работой 430 осужденных с 15 июня по специальностям разнорабочие, бетонщики, арматурщики».

Цитата из «Коммерсантъ».

Ранее директор ФСИН Александр Калашников предложил трудоустраивать заключенных вместо мигрантов. Минюст поддержал данное предложение.

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