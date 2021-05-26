Для северной молодежи хотят ввести процентную надбавку к зарплате с первого дня работы

Предлагается предусмотреть возможность получения процентной надбавки к зарплате в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для лиц не старше 35 лет, то есть для молодежи.

Есть условие — проживание их в указанных районах не менее 5 лет. При этом не имеет значения, когда такое проживание имело место, и было ли оно непрерывным.

Соответствующий законопроект внесен сегодня в Госдуму.

Подобные льготные правила исчисления размера процентных надбавок для молодежи действовали до 2004 года на федеральном уровне.

В настоящее время льготный порядок сохранен в отдельных субъектах РФ, но в ограниченном формате. В одних субъектах приняты законы, в других постановления районной или городской администрации. В некоторых субъектах подобная норма регламентируется соглашениями между органами местного самоуправления и профсоюзными организациями или приказами госучреждений. Нет единого подхода в данном вопросе, отмечается в пояснительной записке.

Инициатива направлена на привлечение молодых специалистов, являющихся основной рабочей силой для стратегически важных северных предприятий и инвестиционных проектов, возвращаться после обучения в северные районы и начинать там свою трудовую деятельность.

Авторы проекта — депутаты от КПРФ.