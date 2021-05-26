Принят закон с многочисленными поправками в пенсионное законодательство

В некоторых случаях пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке — например, инвалидам и безработным.

А люди в возрасте 40 будут раз в три года получать от ПФР извещения о размере будущей пенсии и об имеющихся у них пенсионных накоплениях.

Эти и другие поправки в пенсионное законодательство сегодня обрели форму закона (Федеральный закон № 153-ФЗ от 26.05.2021).

Закон также предусматривает сохранение сельской надбавки к пенсии при переезде пенсионера в город.

О принятых поправках мы рассказывали в материале: