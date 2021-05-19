Много поправок в пенсионное законодательство: обзор принятого законопроекта

Накануне Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 1075528-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь».
Проект вносит поправки сразу в несколько законов, которые регулируют пенсионные вопросы.
Сейчас этот законопроект направлен в Совет Федерации.
Мы подготовили для вас обзор нового закона. Рассказываем, что поменяется.
Гражданам, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием портала госуслуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме (с их согласия).
Пенсию назначат в автоматическом режиме на основании сведений персучета, сведений, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.
Сведения о назначении страховой пенсии будут размещаться на портале госуслуг.
Доплаты сельским пенсионерам сохранят при их переезде в город
Сельчанам с 30-летним стажем положена 25-процентная надбавка к пенсии, но она теряется при переезде пенсионера из сельской местности.
В законе говорится, что при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии указанное повышение сохраняется.
Причем людям сделают перерасчет, если ранее их этой надбавки лишили из-за переезда.
45-летних мужчин и 40-летних женщин оповестят о размере будущей пенсии
У ПФР появится обязанность информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии.
Информирование о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет осуществляться один раз в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин).
ПФР будет направлять эту информацию через Личный кабинет гражданина на портале госуслуг.
Первыми такое сообщение до конца 2022 года получат мужчины 1977 года рождения и старше и женщины 1982 года рождения и старше.
45-летних мужчин и 40-летних женщин оповестят о пенсионных накоплениях
Один раз в три года ПФР будет информировать граждан, достигших возраста 45/40 лет (мужчины/женщины) о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
Меняют правила оформления досрочной пенсии безработным предпенсионерам
Проектом предусмотрен досрочный выход на пенсию безработных предпенсионеров в беззаявительном порядке.
Напомним, такая пенсия назначается при соблюдении ряда условий
- до выхода на пенсию осталось 2 и менее года;
- общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;
- увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы;
- биржа труда не смогла предложить работу
Работодатели будут представлять данные о сотрудниках, выходящих на пенсию, по запросу ПФР
Меняют норму, согласно которой работодатель обязан в течение 3 дней предоставить сведения о сотруднике, оформляющем страховую и накопительную пенсию, по его просьбе.
Во-первых, теперь сведения надо будет передавать и в случае обращения сотрудника за срочной пенсионной выплатой или единовременной выплатой средств пенсионных накоплений. Это происходит в рамках старого пенсионного возраста.
Во-вторых, в законе сказано, что запрос может поступить как от самого сотрудника, так и от ПФР. Ответить на него надо по-прежнему в течение 3 календарных дней.
Нетрудовые периоды будут засчитываться в беззаявительном порядке
Сейчас граждане, имеющие право на зачет в страховой стаж иных периодов, могут обращаться в ПФР для включения этих периодов в свой ИЛС.
По новому закону при наличии в распоряжении ПФР сведений, необходимых для подтверждения таких периодов, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем, ПФР примет решение о включении таких периодов в ИЛС без заявления.
Речь идет о таких периодах как уход за ребенком, регистрация в качестве безработного, уход за 80-летним пенсионером и т.д.
Соцдоплата к пенсии будет назначаться без заявлений
Федеральная социальная доплата к пенсии малоимущим пенсионерам, которая сейчас оформляется по заявлению, будет устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена пенсия.
Сама эта норма в законе не прописана. Но там сказано, что правила подсчета северного стажа утверждает Правительство.
Минтруд разработал проект, по которому неполный рабочий день на Крайнем Севере будет засчитываться в льготный стаж для досрочной пенсии.
ПФР будет помогать будущим пенсионерам добывать необходимые документы
В законе сказано, что ПФР оказывает содействие гражданину в истребовании документов, необходимых для назначения страховой пенсии, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на территории РФ, а также на территории иностранного государства, с которым заключен международный договор, путем направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных государств.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.