Много поправок в пенсионное законодательство: обзор принятого законопроекта

Накануне Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект № 1075528-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям в целях создания для граждан удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение и социальную помощь».

Проект вносит поправки сразу в несколько законов, которые регулируют пенсионные вопросы.

Сейчас этот законопроект направлен в Совет Федерации.

Мы подготовили для вас обзор нового закона. Рассказываем, что поменяется.

Гражданам, обратившимся с заявлением о назначении страховой пенсии по старости в форме электронного документа с использованием портала госуслуг, указанная страховая пенсия может быть назначена в автоматическом режиме (с их согласия).

Пенсию назначат в автоматическом режиме на основании сведений персучета, сведений, поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем.

Сведения о назначении страховой пенсии будут размещаться на портале госуслуг.

Сельчанам с 30-летним стажем положена 25-процентная надбавка к пенсии, но она теряется при переезде пенсионера из сельской местности.

В законе говорится, что при выезде граждан на новое место жительства за пределы сельской местности после установления повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии указанное повышение сохраняется.

Причем людям сделают перерасчет, если ранее их этой надбавки лишили из-за переезда.

У ПФР появится обязанность информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии.

Информирование о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет осуществляться один раз в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин).

ПФР будет направлять эту информацию через Личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Первыми такое сообщение до конца 2022 года получат мужчины 1977 года рождения и старше и женщины 1982 года рождения и старше.

45-летних мужчин и 40-летних женщин оповестят о пенсионных накоплениях

Один раз в три года ПФР будет информировать граждан, достигших возраста 45/40 лет (мужчины/женщины) о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Проектом предусмотрен досрочный выход на пенсию безработных предпенсионеров в беззаявительном порядке.

Напомним, такая пенсия назначается при соблюдении ряда условий

до выхода на пенсию осталось 2 и менее года;

общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;

увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы;

биржа труда не смогла предложить работу

Работодатели будут представлять данные о сотрудниках, выходящих на пенсию, по запросу ПФР

Меняют норму, согласно которой работодатель обязан в течение 3 дней предоставить сведения о сотруднике, оформляющем страховую и накопительную пенсию, по его просьбе.

Во-первых, теперь сведения надо будет передавать и в случае обращения сотрудника за срочной пенсионной выплатой или единовременной выплатой средств пенсионных накоплений. Это происходит в рамках старого пенсионного возраста.

Во-вторых, в законе сказано, что запрос может поступить как от самого сотрудника, так и от ПФР. Ответить на него надо по-прежнему в течение 3 календарных дней.

Нетрудовые периоды будут засчитываться в беззаявительном порядке

Сейчас граждане, имеющие право на зачет в страховой стаж иных периодов, могут обращаться в ПФР для включения этих периодов в свой ИЛС.

По новому закону при наличии в распоряжении ПФР сведений, необходимых для подтверждения таких периодов, в том числе поступивших в порядке межведомственного взаимодействия, а также из федеральных государственных информационных систем, ПФР примет решение о включении таких периодов в ИЛС без заявления.

Речь идет о таких периодах как уход за ребенком, регистрация в качестве безработного, уход за 80-летним пенсионером и т.д.

Соцдоплата к пенсии будет назначаться без заявлений

Федеральная социальная доплата к пенсии малоимущим пенсионерам, которая сейчас оформляется по заявлению, будет устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначена пенсия.

Сама эта норма в законе не прописана. Но там сказано, что правила подсчета северного стажа утверждает Правительство.

Минтруд разработал проект, по которому неполный рабочий день на Крайнем Севере будет засчитываться в льготный стаж для досрочной пенсии.

ПФР будет помогать будущим пенсионерам добывать необходимые документы

В законе сказано, что ПФР оказывает содействие гражданину в истребовании документов, необходимых для назначения страховой пенсии, подтверждающих обстоятельства, имевшие место на территории РФ, а также на территории иностранного государства, с которым заключен международный договор, путем направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архивных учреждений, компетентных органов иностранных государств.