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На «вредную» работу нельзя брать эмансипированного подростка

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Рубрика Трудовые отношения
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Эмансипированного несовершеннолетнего нельзя принимать на работу с опасными или вредными условиями труда.

На это обратил внимание Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Несовершеннолетние старше 16 лет могут быть объявлены полностью дееспособными, например, при официальном трудоустройстве.

Но эмансипация не изменяет особых условий труда в отношении несовершеннолетних работников.

 Эмансипированного несовершеннолетнего нельзя привлечь:

  • к работе с вредными или опасными условиями труда;
  • к переноске или передвижению тяжестей;
  • к работе, причиняющей вред нравственному развитию или здоровью.
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