💵 К доходам от ценных бумаг нельзя применить имущественный вычет по НДФЛ

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, полученным начиная с 1 января 2021 года, имущественный налоговый вычет по НДФЛ не применяется.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31279.

Дело в том, что налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 – 221 НК применяются только к основной налоговой базе.

Налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами определяется отдельно от основной налоговой базы.

А раз это не основная база, то и вычетов по ней нет.

📌 Реклама