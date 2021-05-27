💵 К доходам от ценных бумаг нельзя применить имущественный вычет по НДФЛ

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, полученным начиная с 1 января 2021 года, имущественный налоговый вычет по НДФЛ не применяется.
Об этом сообщает Минфин в письме от 23.04.2021 № 03-04-05/31279.
Дело в том, что налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 – 221 НК применяются только к основной налоговой базе.
Налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами определяется отдельно от основной налоговой базы.
А раз это не основная база, то и вычетов по ней нет.
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