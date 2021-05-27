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Медосмотр и расходы на бензин при использовании служебного автомобиля гендиром

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Рубрика Бухгалтеры
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При использовании служебного автомобиля гендиру не надо проходить медосмотр. А расходы на бензин относятся к расходам на содержание служебного транспорта.

Такое разъяснение дала служба правового консалтинга «РУНА».

Обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры предусмотрены для профессии «водитель».

Если гендир будет управлять служебным автомобилем, то ему не надо проходить такие медосмотры.

Расходы на бензин относятся к расходам на содержание служебного транспорта. Для подтверждения таких расходов надо получить от гендира:

  • заполненный путевой лист;
  • чеки или товарные накладные по бензину;
  • авансовый отчет, если покупка бензина оплачивается корпоративной картой.
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