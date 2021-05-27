Медосмотр и расходы на бензин при использовании служебного автомобиля гендиром

При использовании служебного автомобиля гендиру не надо проходить медосмотр. А расходы на бензин относятся к расходам на содержание служебного транспорта.
Такое разъяснение дала служба правового консалтинга «РУНА».
Обязательные предрейсовые и послерейсовые медосмотры предусмотрены для профессии «водитель».
Если гендир будет управлять служебным автомобилем, то ему не надо проходить такие медосмотры.
Расходы на бензин относятся к расходам на содержание служебного транспорта. Для подтверждения таких расходов надо получить от гендира:
- заполненный путевой лист;
- чеки или товарные накладные по бензину;
- авансовый отчет, если покупка бензина оплачивается корпоративной картой.