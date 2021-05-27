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Справочная правовая система для бухгалтера: брать или не брать?

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Рубрика Бухгалтеры
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Какую справочную правовую систему выбрать бухгалтеру? И нужно ли вообще ее выбирать, если информацию сейчас можно найти в интернете самостоятельно? Бухгалтеры делятся мнениями.

Вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, какую правовую систему купить. Что бы в ней было все для главбуха, юриста, кадровика? Актион мне разные цены называет на систему Главбух. Сомневаюсь в надобности покупать у них эту систему. Есть какая-то альтернатива этой системе?».

В первом же комментарии пишут:

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Ну а в целом, в комментариях назвали четыре варианта:

  • Консультант плюс;
  • Гарант;
  • Система Главбух;
  • Контур-норматив.

Каждый по-своему хвалят или ругают. Больше всего ругали «Главбух»:

«Нет, только не „Система Главбух“. За деньги, которые вы платите, Актион вам вкрутит такое количество рекламы, что будет в глазах рябить. Плюс при ответе на вопросы мы несколько раз ловили их на неправильных. Уж лучше Консультант плюс. В нем хотя бы рекламы нет. А материала в избытке».

Или вот еще отзыв:

«„Система Главбух“ неудобная, хоть и правовая база есть, и журналы все на свете. Идеальный вариант „Консультант плюс“, „Гарант“ менее удобный».

И даже делятся способами, как от отписаться от их продажников:

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Вообще, все определяется задачами и потребностями пользователя:

«Смотря какие у вас потребности. Нужна ли судебная практика, какой бюджет. Актион продаёт все отдельно (бухгалтеру и кадровику) и дорого. А вот эксперты хорошие у них поувольнялись, поэтому качество теперь так себе. Денег тех не стоит точно. А с учётом рекламы и подавно. Если с деньгами норм, берите К , там точно будет все. Если с деньгами не очень, возьмите ИТС (уровня Проф.). Кадровику и бухгалтеру хватит».

Кто-то вообще против интернет-систем, поскольку бывает, что нет доступа в Сеть.

«По поводу всех интернет систем не советую... Заплатите кучу денег, нет интернета или не заплатили за месяц или решили не платить — все, доступа нет! Хоть вы и заплатили за год 100 тысяч... Я купила „Консультант“ с флэшкой и рада. Плачу ежемесячно, она обновляется. Уехала на дачу, инета нет, можно пользоваться тем, что на флешке. В свое время за „Главбух“ оплатили 98 тысяч. Год закончился и все, финита ля комедия».

А кому-то проще воспользоваться открытыми источниками в интернете:

«А в чем проблема гуглить законодательство по любому вопросу? Я не юрист по образованию, но суд сама выиграла. Там правда всё всему противоречит, но аргументацию и контраргументацию можно логически построить. Даже из этого (мы его слепили из того что было)».

Ну а напоследок, история от шеф-редактора «Клерка» Николая Андреева.

«На одной из предыдущих работ мы два года пользовались системой „Консультант плюс“. Все устраивало, раз в месяц (или в две недели, не помню уже) приезжал специалист, обновлял систему, привозил акты, рассказывал о новом в системе, за это сертификаты давали, мол, прослушал обучающий курс. Плюс можно было бесплатно в семинарах от К участвовать. Вот только цена была около 25 тысяч в месяц, а по факту все из пакета услуг мы не использовали — не успевали.

В итоге, когда дела в компании стали „не очень“, начались сокращения издержек и людей, от К решили отказаться. Выбрали Гарант, где нам предложили примерно ту же цену, только... в год. Да, там менее удобный интерфейс, хотя в целом все похоже. И примерно тот же набо опций, который был нужен — законодательство и судебная практика».

А в качестве вывода — в любом случае стоит позвонить представителям каждой СПС, рассказать что именно вам нужно (вряд ли нужен вообще полный набор), и примерно сколько вы готовы на это тратить. Они все стали достаточно гибкими, и о цене можно договориться. Ну а дальше выбирать, что больше нравится по удобству использования.

А к вопросу о самостоятельном поиске информации — да, многое есть в открытом доступе. Но это вопрос привычки и времени, не у всех оно есть на самостоятельный поиск. Собственно, за СПС потому и платят — все под рукой и быстро (в идеале).

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