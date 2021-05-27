Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: бесплатный вебинар

Договоры гражданско-правового характера — популярная ныне форма сотрудничества, причем как с физическими лицами, так и самозанятыми. Что при этом нужно учесть, чтобы не нарваться на проблемы для бизнеса?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы». Он пройдет 3 июня, начало в 11:00 по Мск.
На вебинаре обсудим:
- особенности электронного подписания документов;
- вопросы прохождения валютного контроля для нерезидентов;
- нюансы выплат физлицам и самозанятым.
Все разберем наглядно и на практических примерах.
Записывайтесь сейчас.