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Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: бесплатный вебинар

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Рубрика Самозанятые
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Договоры гражданско-правового характера — популярная ныне форма сотрудничества, причем как с физическими лицами, так и самозанятыми. Что при этом нужно учесть, чтобы не нарваться на проблемы для бизнеса?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Договоры ГПХ и выплаты самозанятым: важные вопросы». Он пройдет 3 июня, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре обсудим:

  • особенности электронного подписания документов;
  • вопросы прохождения валютного контроля для нерезидентов;
  • нюансы выплат физлицам и самозанятым.

Все разберем наглядно и на практических примерах.

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