Меняются правила ведения реестра недобросовестных поставщиков

С 1 июля 2021 года заработают новые правила ведения реестра недобросовестных поставщиков по Закону № 44-ФЗ.

Поправки, разработанные Минфином, размещены на федеральном портале.

Предлагаются следующие изменения:

1) максимальная автоматизация документооборота с использованием ЕИС в сфере закупок при направлении заказчиком обращения в контрольный орган;

2) внедрение единых форм обращений и уведомлений;

3) формирование обращения заказчика о включении в реестр при уклонении победителя от заключения контракта одновременно с протоколом об уклонении. Это направлено на исключение злоупотреблений, при которых заказчик мог не информировать контрольный орган об уклонившемся от заключения контракта победителе;

4) закрепление оснований, при которых участник закупки, поставщик могут быть включены контрольным органом в реестр;

5) введение порядка исправления технических ошибок, допущенных при ведении реестра. Теперь заказчик и участник закупки получат право направить такое обращение в контрольный орган, который обязан его рассмотреть не позднее 5 рабочих дней;

6) введение подробного порядка досрочного исключения информации из реестра в случае принятия соответствующего решения суда, а также в отношении лиц, которые не могли оказывать влияние на действия поставщика (подрядчика, исполнителя), приведшие к его включению в реестр;

7) закрепление подведомственности рассмотрения документов, что позволит всем участникам правоотношений однозначно определить орган, уполномоченный на прием и рассмотрение документов.