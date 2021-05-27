📑 Налоговики запросили в требовании выписки из ЕГРЮЛ. Им закрыли доступ к реестру?

Налоговики запросили огромное количество документов. Мало того, что не понятно, по какой именно сделке, так еще и среди прочего хотят выписки из ЕГРЮЛ. У них своего доступа к реестру нет?

Выразил недоумение налоговый адвокат Вячеслав Василевский на своей странице в Facebook.

«У ФНС поменялся шаблон требований. Уже 5-ое такое. У меня вопрос, а зачем налоговому органу выписки из ЕГРЮЛ? Им что туда доступ закрыли?».

Пост у автора апрельский, так что может тербование и не пятое уже. А по поводу запроса выписок — либо так в шаблон вбили и не посмотрели, либо налоговики хотят убедиться, что у контрагентов эти самые выписки запрашивали, тем самым проверяют должную осмотрительность. Но во-первых, выписки может любой сам посмотреть с мая 2014 года на сайте ФНС, к чему их запрашивать? А во-вторых, в требовании не указано, о ком должны быть выписки. Иначе и правда недоумение вызывает такой запрос — у налоговиков доступ в ЕГРЮЛ уж точно более полный.

А вот что в комментариях пишут:

«Я скажу так, Требование очень провокационное. Истребуются персонифицированные данные. Копии документов, которые не то что предоставлять, хранить нельзя. Зажгли :-)»

Кому-то в голову пришла та же мысль, что и редакции «Клерка»:

«Может, они хотят понять, когда вы выписку из ЕГРЮЛ затребовали по контрагенту? А то скажете потом, что „проявляли“ эту самую, которая „осмотрительность“».

Но кто-то пишет, что просто они сами не хотят информацию собирать:

«Нет, им просто лень собирать данные. Поэтому перекладывают все на налплата. Удобно же. Порой запрашивают у налплата какие то доки или инфу из-за того, что лень спуститься на другой этаж за этим».

Кто-то уточняет, по одному ли это все контрагенту запросили:

«И все это по ст 93.1 п. 2 вне рамок. Не хватает данных для предпроверочного? Хоть по 1 контрагенту запрашивают?».

Автор отвечает, что по трем:

«По трём. Но я откажу. По правилам русского языка и здравого смысла они запросили последний пункт по трём контрагентам. А сначала какой-то договор, с/ф, накладные, не понятно по кому. Что-то я не могу сделку идентифицировать».