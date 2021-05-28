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Оплачиваемый учебный отпуск внутреннему совместителю предоставляется только по основному месту работы

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Рубрика Трудовые отношения
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Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы. Если учащийся работник работает в данной организации и по совместительству тоже, то в части совместительства предоставляется неоплачиваемый отпуск.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если учащийся сотрудник работает в организации на 1,5 ставки, то есть целая ставка – основная работа, 0,5 ставки – совместительство, то отпуск предоставляется следующим образом:

  • оплачиваемый учебный отпуск – по основному месту работы;
  • отпуск без сохранения заработной платы – на работе по совместительству.
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