Введут штрафы за излишний сбор персональных данных

Правительство разработало изменения в закон «О защите прав потребителей», чтобы исключить ситуации незаконного сбора и использования персональных данных граждан при приобретении ими различных товаров и услуг.

Этот вопрос обсуждали накануне на заседании кабмина.

Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем не обязательно, отметил Михаил Мишустин.

«Понятно, что нужно указать имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета. Но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билета просто нет, а продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию. Под разными предлогами у граждан собирают номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения», — заявил глава Правительства.

За подобное нарушение прав потребителей введут штрафы.