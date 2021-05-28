Сразу три банка лишены лицензий

ЦБ отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: АО РНКО «Нарат», АКБ «ИРС» (АО), АО «Заубер Банк».

Как сообщают на сайте регулятора, все три банка неоднократно нарушали банковское законодательство, а кроме того:

Деятельность РНКО «Нарат» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.

Значительную долю кредитного портфеля Банка «ИРС» составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля кредитная организация совершала операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Заубер Банк в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.;

РНКО «Нарат» занимала 388 место в банковской системе, и не являлась участником системы страхования вкладов. АКБ «ИРС», и АО «Заубер Банк» занимали, соответственно, 317-е и 227-е место в системе. Оба в системе по страхованию.вкладов.