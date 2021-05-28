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💳 Переводы с карты на карты не облагаются НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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При получении денежных средств банковским переводом не возникает НДФЛ, если эти деньги — просто подарок.

Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев.

Таким образом, денежные средства, безвозмездно полученные от физического лица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ.

Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектом налогообложения.

Такие выводы содержатся в письме Минфина № 03-04-05/32869 от 28.04.2021.

Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет физлица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются доходом такого физлица, подлежащим обложению НДФЛ в установленном порядке.

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