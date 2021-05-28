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Платите иностранцу наличкой — штраф гендиру до 30 тысяч рублей

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Рубрика Зарплата
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Если работодатель выплатить зарплату иностранному работнику наличкой, то директора оштрафуют на сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Штраф на компанию или ИП — от ¾ до 1 суммы выплаченной иностранцу зарплаты. Исключение — постоянно проживающие в России иностранцы.

Об этом напомнила ФНС.

Выплата зарплаты иностранцу наличкой — это нарушение валютного законодательства.

Компанию и директора могут оштрафовать по ч. 1 ст. 15.25 КоАП:

  • для юрлиц — от ¾ до одного размера зарплаты, выданной наличными;
  • для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Привлечь к ответственности могут в течение 2 лет с даты выплаты зарплаты иностранцу наличными деньгами.

Исключение — иностранцы, постоянно проживающие в России на основании вида на жительство. Им разрешено выплачивать зарплату наличкой.

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