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💻 Быть или не быть перерывам при работе за компьютером — решает работодатель

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель не обязан устанавливать перерывы в течение дня для сотрудников, постоянно работающих за компьютером.

Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Вопрос был задан в отношении операторов колл-центра.

Обязанности устанавливать перерывы в течение дня сотрудникам с непрерывной работой за компьютером у работодателя нет.

Устанавливать перерывы в работе таким сотрудникам или нет — решает работодатель. По его желанию условие о перерывах может быть предусмотрено в коллективном договоре или в правилах внутреннего трудового распорядка.

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