💻 Быть или не быть перерывам при работе за компьютером — решает работодатель

Работодатель не обязан устанавливать перерывы в течение дня для сотрудников, постоянно работающих за компьютером.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф. Вопрос был задан в отношении операторов колл-центра.
Обязанности устанавливать перерывы в течение дня сотрудникам с непрерывной работой за компьютером у работодателя нет.
Устанавливать перерывы в работе таким сотрудникам или нет — решает работодатель. По его желанию условие о перерывах может быть предусмотрено в коллективном договоре или в правилах внутреннего трудового распорядка.